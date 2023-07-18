По Курской области проедет Поезд здоровья

Поезд здоровья будет работать в Золотухинском районе Курской области 18, 19 и 20 июля. Записаться на прием к специалистам Курской областной многопрофильной клинической больницы можно в центральной районной больнице. Для посещения врачей понадобятся паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

На прошлой неделе Поезд здоровья выезжал в Поныровский район, где кардиолог и эндокринолог осмотрели и проконсультировали 142 человека, выполнили 186 исследований – электрокардиографию, флюорографию и ультразвуковую диагностику сердца.

Состояние пришедшей на прием 63-летней женщины потребовало экстренной госпитализации. Ее срочно доставили в региональный сосудистый центр, где провели коронарографию.

- Гипертонический криз при нарушениях ритма сердца и атеросклерозе мог привести к нарушению мозгового кровообращения и инфаркту, – рассказала кардиолог Регионального сосудистого центра Курской ОМКБ Александра Севрюкова.

Еще у двух пациентов были обнаружены серьезные патологии. Им оказали медицинскую помощь и выписали направления для прохождения дальнейшего лечения. Пройти плановое обследование в областной больнице рекомендовано 11 жителям района.