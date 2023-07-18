18 июля ВСУ обстреляли курское село Елизаветовка

Об атаке проинформировал глава региона Фото: Светлана ВОЛКОВА

18 июля утром со стороны Украины была обстреляна деревня Елизаветовка Глушковского района. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт:

- Зафиксировано четыре прилета. Повреждения получили два домовладения. Обязательно окажем собственникам помощь в восстановлении.

Также в результате попадания снаряда на территорию машинно-тракторного двора ООО «Победа» произошло возгорание. Пожар потушен.

Ранее КП сообщала, что село Троицкое Кореневского района Курской области 13 июля было обстреляно со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт:

- В населенном пункте зафиксировано пять прилетов. Осколочное ранение плеча получила одна из жительниц, которую скорая помощь доставила в Глушковскую ЦРБ.

10 июля со стороны Украины также было обстреляно село Троицкое в Кореневском районе Курской области. Тогда были повреждены три домовладения, в населенном пункте не было света. В тот же день поселок Теткино Глушковского района Курской области утром подвергся обстрелу со стороны Украины. Всего насчитали восемь прилетов.