Капремонт в некоторых курских школах отстает от графика

В школах идут замена всех коммунальных систем, ремонт фундамента и кровли, внутренние отделочные работы Фото: Светлана ВОЛКОВА

В курских школах продолжается капитальный ремонт в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования», инициированной Президентом РФ. В этом году в регионе в программе участвуют 30 школ с однолетним циклом. Средняя готовность образовательных организаций на сегодня превышает 80%.

Однако на нескольких объектах есть риски срыва сроков. Об этом сообщает Правительство региона.

Главные проблемы на этих объектах – недостаточное количество рабочих и отсутствие материалов в полном объеме. Представителям подрядных организаций поручено составить ежедневный график выполнения работ с учетом имеющегося отставания. Главы районов должны взять ход ремонта на особый контроль и дважды в день проверять соблюдение этих графиков.

По нескольким школам, если ситуация не улучшится в кратчайшие сроки, заказчики развернут претензионную работу в адрес подрядных организаций. После второй претензии контракт может быть расторгнут.

Ремонт в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» подразумевает масштабное обновление под ключ. В школах ведутся замена всех коммунальных систем, ремонт фундамента и кровли, внутренние отделочные работы. Также дополнительно выделяются деньги на закупку учебного оборудования.

Ремонт во всех 30 школах должен быть завершен до 1 сентября.