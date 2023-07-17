В июле в Курске пройдет ряд спортивных мероприятий

Сообщаем основные спортивные события этого месяца.

19 июля в 10:00. Открытие Летней областной Спартакиады среди детей-инвалидов.

Курск, ул. Ленина, 56-58 (стадион «Трудовые резервы»).

20 июля в 15:00, 21 июля в 9:00. Чемпионат Курской области по легкой атлетике.

Курск, ул. Ленина, 56-58 (стадион «Трудовые резервы»).

23-29 июля в 10:00. Первенство Курской области по теннису (юноши и девушки до 13 лет), посвященное 80-летию Курской битвы (турнир РТТ).

Курск, ул. Сумская, 6 (Спортивная школа «Академия тенниса»).

23 июля в 10:00. 2 этап чемпионата области по пейнтболу (механика, 3х3).

Курск, урочище Цветов лес, учебно-тренировочная база «Цветов лес».

22 июля в 10:00. Фестиваль «Дуатлоша».

Курск, ул. Советская, 3д, (стадион СШОР по фехтованию).

23 июля в 17:00. Курский «Авангард» встречается с ФК «Родина-2».

Курск, ул. Ленина, 56-58 (стадион «Трудовые резервы»).