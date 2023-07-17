В Курской области проходят учебные стрельбы

Ученья проходят в приграничье Фото: Светлана ВОЛКОВА

На одном из учебных полигонов Рыльского района Курской области проходят учебные стрельбы российских воинов. Окончание стрельб - 16.00. Об этом сообщил глава Рыльского района Андрей Лисман.

- Прошу соблюдать спокойствие, - сказал глава района.

Ранее КП сообщала, что ночью 14 июля в городе Курчатове Курской области произошло падение БПЛА. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт:

- К счастью, никто из жителей не пострадал. Критически важные объекты в результате падения беспилотника и его последующей детонации повреждены не были.

Частичные повреждения получил многоквартирный дом – у него посечены фасад и остекление.

13 июля российские пограничники в Суджанском районе Курской приземлили FPV-дрон средствами РЭБ.

При ударе о землю он взорвался. Пострадавших и повреждений нет.

В тот же день село Троицкое Кореневского района Курской области было обстреляно со стороны Украины.