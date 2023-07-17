В Курске будут судить мужчину, стрелявшего из травматики

В результате стрельбы в клубе никто не пострадал Фото: Светлана ВОЛКОВА

Следственный отдел №1 СУ УМВД России по Курску завершил расследование уголовного дела против 33-летнего жителя Курска. Мужчину обвиняют в хулиганстве.

Следствием установлено, что в ночь на 31 декабря прошлого года он пришел в один из клубов в центре города вместе со своей девушкой.

- Имея факты нарушения общественного порядка, мужчина был остановлен сотрудниками охраны, которые запретили ему вход в клуб. При общении курянин вел себя грубо и по внешним признакам был пьян, - рассказали в полиции. - Он не отреагировал на замечания и прошел в зал, где встретил приятеля. Когда сотрудники охраны попытались вывести клиента из помещения, мужчина неожиданно выхватил травматическое оружие у знакомого и произвел выстрел. В результате инцидента никто из посетителей не пострадал. Мужчина был задержан сотрудниками полиции.

Следствие опросило свидетелей и очевидцев, проведены очные ставки и экспертизы, в том числе баллистическая. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.