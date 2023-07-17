В Курске из-за микроволновки произошел пожар

В 12:26 17 июля в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщили о пожаре в подъезде жилого дома на улице Максима Горького в Курске.

На место происшествия выезжали пожарные трех частей Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

По данным МЧС огонь удалось потушить в 12:32. В квартире на пятом этаже, на кухне, произошло возгорание в микроволновой печи, закопчены стены и потолок. Пострадавших нет.

На ЧП выезжали 20 человек, восемь единиц техники.

Ущерб и причину пожара устанавливают.

Ранее аналогичный пожар произошел в квартире на улице Мыльникова в Курске. Хозяева уехали и не отключили из сети микроволновку.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.