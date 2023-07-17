В Курской области иномарка сбила семилетнего ребенка

С 14 по 16 июля в Курской области зарегистрировано 11 ДТП с пострадавшими Фото: Светлана ВОЛКОВА

Авария случилась 15 июля примерно в 21:55. На втором километре автодороги «Тросна - Калиновка – Дерюгино» 34-летний водитель на автомобиле «Хендэ Элантра» по предварительным данным сбил семилетнего мальчика.

В результате ДТП ребенок получил ранения и был доставлен в больницу, рассказали в ГИБДД региона.

По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия. Действиям участников ДТП будет дана правовая оценка.

С 14 по 16 июля в Курской области зарегистрировано 11 ДТП с пострадавшими, в которых 15 участников дорожного движения получили ранения, один из которых несовершеннолетний.

За нахождение в состоянии опьянения отстранены от управления ТС 17 водителей, еще 14 водителей отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, 6 водителей задержаны по ст. 264.1 УК РФ (повторное управление ТС в состоянии опьянения).

Выявлено 76 пешеходов, нарушивших ПДД РФ.

Всего выявлено 6833 нарушений ПДД РФ, из них 5748 нарушений скоростного режима.