В Курске пройдет предварительный этап Кубка России по волейболу

Первая игра чемпионата страны у курской команды запланирована на 1 октября Фото: Светлана ВОЛКОВА

Волейбольная команда «Атом – Курск» проводит первые тренировочные сборы перед предстоящим сезоном. В этом году девушки начинают выступать в Суперлиге – высшем дивизионе чемпионата страны.

На первых сборах акцент сделан на функциональной подготовке. Тренировки проходят дважды в день, девушки занимаются на песчаном пляже, в тренажерном или спортивном залах.

Состав практически сформирован, но переговоры с игроками еще продолжаются. В команде есть как начинающие игроки, так и опытные волейболистки, возраст – от 16 до 32 лет.

Продолжается ремонт зала, в котором в этом году будет выступать команда, — в физкультурно-оздоровительном комплексе на улице Косухина. Там идет замена освещения, ремонт вентиляции. В ближайшее время поступят трибуны, электронное табло, напольное покрытие.

Уже в сентябре в Курске пройдет предварительный этап Кубка России. Первая игра чемпионата страны у курской команды запланирована на 1 октября, курянки в Москве встретятся с действующими чемпионками Суперлиги - столичным «Динамо»