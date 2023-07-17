В Курской области выступят "Песняры"

Музыканты выступят в Курске и в районах области Фото: Даниил НАЙХИН

Делегация Курской области посетила Республику Беларусь. Куряне побывали на торжественном открытии 32-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» . Грандиозное событие давно стало визитной карточкой не только Витебска, но и всей Беларуси. Культурный форум объединил более пяти тысяч артистов из 30 стран, мастеров и ремесленников, художников и представителей разных конфессий.

В рамках поездки в Витебской областной филармонии состоялась встреча с представителем Управления культуры Минского горисполкома Светланой Силич и художественным руководителем государственного ансамбля «Песняры» Романом Козыревым.

Стороны обсудили возможности обменных гастролей между учреждениями культуры Белоруссии и Курской области. В частности, поручено Курскому областному Министерству культуры приступить к созданию «дорожной карты» культурных гастролей Белорусского государственного академического музыкального театра.

Прошли переговоры по графику гастролей ансамбля «Песняры». Планируется организовать несколько концертов в районах региона, а также в областном центре. В следующим году творческий коллектив отметит 55-летие.