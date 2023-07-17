В Курске пройдет акция «Маяковский на улице Маяковского»

18 июля в 11.00 часов состоится литературная акция «Маяковский на улице Маяковского» в рамках проекта #БИБЛИОтур по улицам Курска, организованная Централизованной системой библиотек Курска при поддержке комитета культуры города.

Владимир Маяковский дважды был в Курске. И даже посвятил стихи курским рабочим. Это было в 1924 и 1927 годах. Написал поэт о железной руде и магнитной аномалии: «Под Курском стрелки лезут в стороны».

Улица Маяковского на время проведения акции превратится в литературную.

Куряне и гости города познакомятся с интересными фактами из жизни и творчества знаменитого автора, а также достопримечательностями улицы Маяковского. Особое внимание будет уделено взаимосвязи Владимира Владимировича с курским краем. В исполнении талантливой молодежи прозвучат поэтические строки из произведений Маяковского.

Курянам, которые не имеют возможности принять участие в акции, Централизованная система библиотек города Курска предлагает совершить виртуальное путешествие по улице Маяковского и познакомиться с биографией известного поэта на официальном сайте МБУК ЦСБ Курска (http://mkukcbs.ru/) в разделе «Ресурсы».

Стартует акция по адресу: Курск, ул. Маяковского, д. 101.