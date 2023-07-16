В Курской области мужчина забил приятеля до смерти

Следователи предъявили обвинение 38-летнему жителю Курской области. Об этом сообщили в региональном СУ СКР. Мужчина проходит по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти человека. Погибшему было 32 года.

По данным следствия, днем 23 июня 2023-го мужчины вместе находились в доме в Обояни. Там они выпивали. Во время посиделок произошел конфликт. Обвиняемый трижды ударил оппонента твердым тупым предметом по голове. От травм он скончался на месте преступления.

Сейчас подозреваемый находится под арестом. Расследование продолжается.