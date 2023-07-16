37-летний житель Курской области пострадал при пожаре

Пожар в селе Пристенное произошел 16 июля. Сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую службу в 13.20. На место сразу направили спасателей, полицейских, медиков и работников электрических сетей.

Огонь локализовали в 13:40, через три минуты его ликвидировали. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, сгорел деревянный сарай площадью 50 квадратных метров. Пострадал 37-летний мужчина. Его доставили в больницу.

На месте работали 11 человек и пять единиц спецтехники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.