Из-за микроволновки загорелась квартира в Курске

Собственники квартиры на улице Мыльникова в Курске, отправляясь в путешествие, не отключили из розетки микроволновку. Предположительно это стало причиной возгорания. Об этом сообщает МЧС региона.

Пожар произошел накануне поздно вечером. Расчеты четырех пожарно-спасательных частей прибыли к месту происшествия. Возгорание было на втором этаже, в помещении кухни. Тушение проводили с трехколенной лестницы. В результате пожара повреждена бытовая техника и закопчены стены и потолок.

Специалисты испытательной пожарной лаборатории изъяли материалы для установления точных причин возгорания. Основная версия - аварийный режим работы электрооборудования.

Кстати, в июне отмечается увеличение количества пожаров более чем на 37% относительно прошлого года. Зафиксирован 289 случай. При этом количество погибших снизилось на 20%.