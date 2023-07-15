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НовостиОбщество15 июля 2023 7:59

15 июля в Курской области пройдут дожди с грозами

Порывы ветра могут достигнуть 18 метров в секунду
Ольга ДАНИЛОВА
Ураган пока обошел областной центр

Ураган пока обошел областной центр

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области сохраняется штормовой прогноз на 15 июля, несмотря на то, что днем ранее ураган обошел областной центр. По данным Курского Гидрометцентра на территории области 15 июля будет облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный 8-13, местами порывы 18 метров в секунду.

Температура днем - 21-26°.

Главное управление МЧС России по Курской области обращается ко всем жителям и гостям Курской области с просьбой о необходимости выполнения всех превентивных мероприятий и соблюдении правил безопасности:

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).