В центре Курска ремонтируют провалившийся тротуар

Рядом с торговым центром «Куряночка» провалилось тротуарное покрытие. На это пожаловались горожане в социальных сетях.

По сообщению комитета дорожного хозяйства, рабочие ООО «Благоустройство» приступили к восстановлению тротуарной плитки. Полностью же благоустраивать площадь возле «Куряночки» начнут в 2024 году. За это проголосовали горожане. Курянам на выбор предлагалось несколько общественных мест, которые возможно привести в порядок и сделать более современными и комфортными. Наибольшую поддержку получил первый вариант планировки площади возле ТЦ «Куряночка».

Напомним, что 13 июля дорожные рабочие завершили ремонтные работы лестницы в районе перекрестка улиц Радищева и Золотой. Подрядчик выполнил демонтаж разрушенных частей лестницы, установку нового поребрика с заливкой бетоном, подсыпку песка и укладку тротуарной плитки. Об этом сообщили в мэрии Курска.