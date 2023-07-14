19-летнему курянину дали срок за покушение на убийство

Ленинским районным судом за покушение на убийство осужден к пяти годам лишения свободы 19-летний житель Курска.

В октябре 2022 года рядом с домом № 86 по улице Радищева Курска компания молодых людей распивали спиртные напитки. У девушки возник конфликт с одним из мужчин.

19-летний курянин, наблюдая за ссорой, внезапно достал нож, который носил с собой, и несколько раз ударил 39-летнего мужчину в шею и грудь. Их разняли, но молодой человек не остановился и вновь ударил ножом мужчину в руку.

- Подсудимый вину признал частично, расценивая свои действия как самооборону, - рассказали в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.

Суд признал парня виновным по ч.3 ст. 30, ч. 1 ст.105 УК РФ, и дал ему пять лет колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил, уточнили в ведомстве.