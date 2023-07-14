Курянина отправили на исправработы за издевательства над 14-летней дочерью

Мужчина также будет платить часть заработка государству Фото: Светлана ВОЛКОВА

Вступил в силу приговор 50-летнему жителю Медвенского района Курской области, осужденному за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетней дочери, соединенное с жестоким обращением.

- Мужчина не заботился о физическом, психическом, духовном и нравственном развитии 14-летней дочери, в ее присутствии употреблял спиртные напитки и систематически допускал пренебрежительное, жестокое, грубое обращение с ней. Выпивая, он материально не обеспечивал девочку. Он причинял ей физическую боль, побои и психические страдания, - рассказали в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.

Курянин в содеянном раскаялся.

По ст. 156 УК РФ суд дал ему год исправительных работ с удержанием в доход государства десяти процентов его заработной платы.