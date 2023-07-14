105 курян с начала года лечились от зависимости на госсредства

Получить сертификат на социально-медицинскую поддержку можно до 25 ноября Фото: Светлана ВОЛКОВА

Куряне, страдающие от алкогольной и наркотической зависимости, могут получить сертификаты на лечение. Об этом сообщили в мэрии Курска.

Соцподдержку предоставляют на основе сертификата на лечение и реабилитацию за счет средств бюджета города Курска.

Выдачей сертификатов занимается городской комитет социальной защиты населения. Эту работу проводят в рамках действующей в Курске социальной программы. В 2023 году уже прошли лечение от алко- и наркозависимости 105 жителей города.

Получить сертификат на социально-медицинскую поддержку можно с 1 января по 25 ноября, на социальную реабилитацию — с 1 января по 31 октября. Сам срок действия документа для подачи в учреждение, которое будет оказывать помощь, составляет десять дней.

По вопросам получения сертификата необходимо обращаться в комитет соцзащиты Курска по адресу: ул. Пигорева, д. 2/17, второй этаж, кабинет 18, телефон: (4712) 32-54-79.