Курские школьники смогут отправиться в бесплатные путешествия

Усадьба Фета - одна из самых посещаемых достопримечательностей в регионе
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В Курской области возобновилась программа бесплатных путешествий для школьников. Двухдневные поездки для школьников 5-9-х классов стали возможны благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». На реализацию этих путешествий регион получил 20 млн рублей. В этом году родной край изучат 4000 школьников.
Усадьба Марьино в Рыльском районе Курской области
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Накануне 82 учащихся из Поныровского и Льговского районов отправились по экскурсионным маршрутам «Соловьиный край России» и «Литературное чаепитие во Льгове». В первый день школьники посетили мемориальный музей Г.В. Свиридова, музей «Усадьба А. А. Фета», музей Н. В. Плевицкой, а также дом-музей Гайдара, мемориальный музей Н.Н. Асеева, гостевой дом «Льгов» и башню Шамиля. Ночевали дети в Курске.
На второй день учащиеся отправятся на обзорную экскурсию по областному центру, посетят Литературный музей и музей «Курский соловей». Школьники также примут участие в интеллектуально-развлекательной программе.
Мемориальный комплекс "Курская Дуга"
Фото: Светлана ВОЛКОВА
- Я очень ждала этого дня, и поездка мне нравится. Здесь весело, интересен рассказ экскурсовода. Мы узнали много нового. По программе поехала впервые, и получилось здорово, – поделилась ученица пятого класса Льговской школы №2 Ксения Сеина.