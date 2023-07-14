Курские школьники смогут отправиться в бесплатные путешествия

Усадьба Фета - одна из самых посещаемых достопримечательностей в регионе Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области возобновилась программа бесплатных путешествий для школьников. Двухдневные поездки для школьников 5-9-х классов стали возможны благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». На реализацию этих путешествий регион получил 20 млн рублей. В этом году родной край изучат 4000 школьников.

Усадьба Марьино в Рыльском районе Курской области Фото: Светлана ВОЛКОВА

Накануне 82 учащихся из Поныровского и Льговского районов отправились по экскурсионным маршрутам «Соловьиный край России» и «Литературное чаепитие во Льгове». В первый день школьники посетили мемориальный музей Г.В. Свиридова, музей «Усадьба А. А. Фета», музей Н. В. Плевицкой, а также дом-музей Гайдара, мемориальный музей Н.Н. Асеева, гостевой дом «Льгов» и башню Шамиля. Ночевали дети в Курске.

На второй день учащиеся отправятся на обзорную экскурсию по областному центру, посетят Литературный музей и музей «Курский соловей». Школьники также примут участие в интеллектуально-развлекательной программе.

Мемориальный комплекс "Курская Дуга" Фото: Светлана ВОЛКОВА

- Я очень ждала этого дня, и поездка мне нравится. Здесь весело, интересен рассказ экскурсовода. Мы узнали много нового. По программе поехала впервые, и получилось здорово, – поделилась ученица пятого класса Льговской школы №2 Ксения Сеина.