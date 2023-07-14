Под Курском нашли 25 артснарядов

13 июля в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение об обнаружении ВОП времен Великой Отечественной войны. Арсенал нашли во время земельных работ в райцентре Обоянь Курской области.

На место ЧП выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Обнаруженные 25 артиллерийских снарядов 122 мм и 31 заряд к ним изъяты и вывезены на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения. Об этом сообщили в МЧС региона.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.