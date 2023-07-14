В центре Курска до 15 июля отключили горячую воду

Под отключение попали десятки многоэтажек Фото: Светлана ВОЛКОВА

Из-за срочного ремонта ветхого участка тепломагистрали на улице Карла Маркса в Курске до 15 июля не будет горячей воды в нескольких домах в центре города. Об этом сообщили в компании «Квадра».

До 20.00 15 июля приостановлена подача горячей воды по следующим адресам:

- ул. К.Маркса, 31а, 47, 55, 71а, 71б, 72/12, 72/10, 72/11, 65, 65а, 65в, 65г 63а, 61, 61а, 33/41, 14, 12,

- ул. Никитская, 4, 4б, 6, 8, 16, 12, 1б, 14, 10,

- ул. Хуторская, 5, 2а, 4, 1, 10, 2/12, 12г, 12а, 12в, 12б, 16, 16а, 16б, 16в, 7, 11, 13, 9, 14/9, 45, 51, 51а, 20а,

- пр-д Светлый, 9, 1, 2, 3, 13, 4, 4а, 8, 11, 6, 11/а,

- ул. Межевая, 5, 3, 9,

- ул. Красный Октябрь, 4.