Под Курском упал беспилотник - поврежден жилой дом

Об атаке сообщил глава региона Фото: Светлана ВОЛКОВА

Ночью 14 июля в городе Курчатове Курской области произошло падение БПЛА. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт:

- К счастью, никто из жителей не пострадал. Критически важные объекты в результате падения беспилотника и его последующей детонации повреждены не были.

Частичные повреждения получил многоквартирный дом – у него посечены фасад и остекление. Обязательно поможем жителям с восстановлением в ближайшее время.

Райцентр Курчатов находится примерно в 40 километрах от Курска. Здесь расположена Курская атомная станция.

Ранее КП сообщала, что 13 июля российские пограничники в Суджанском районе Курской приземлили FPV-дрон средствами РЭБ.

При ударе о землю он взорвался. Пострадавших и повреждений нет.

В тот же день село Троицкое Кореневского района Курской области было обстреляно со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт:

- В населенном пункте зафиксировано пять прилетов. Осколочное ранение плеча получила одна из жительниц, которую скорая помощь доставила в Глушковскую ЦРБ.