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НовостиПолитика13 июля 2023 19:34

13 июля ВСУ обстреляли курскую деревню Елизаветовка

Пострадавших нет
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА

Деревня Елизаветовка Глушковского района Курской области подверглась обстрелу со стороны Украины 13 июля. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

- К счастью, пострадавших нет. Всего насчитали четыре прилета. В результате в одном из домов произошло небольшое возгорание, в двух домах выбиты окна, пострадали фасады, заборы. Обязательно будет оказана помощь всем собственникам, - сказал губернатор. - Также перебита газовая труба. Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к ремонту.

Ранее КП сообщала, что село Троицкое Кореневского района Курской области 13 июля обстреляно со стороны Украины.

В населенном пункте зафиксировано пять прилетов. Осколочное ранение плеча получила одна из жительниц, которую скорая помощь доставила в Глушковскую ЦРБ.