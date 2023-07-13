13 июля ВСУ обстреляли курскую деревню Елизаветовка

Деревня Елизаветовка Глушковского района Курской области подверглась обстрелу со стороны Украины 13 июля. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

- К счастью, пострадавших нет. Всего насчитали четыре прилета. В результате в одном из домов произошло небольшое возгорание, в двух домах выбиты окна, пострадали фасады, заборы. Обязательно будет оказана помощь всем собственникам, - сказал губернатор. - Также перебита газовая труба. Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к ремонту.

Ранее КП сообщала, что село Троицкое Кореневского района Курской области 13 июля обстреляно со стороны Украины.

В населенном пункте зафиксировано пять прилетов. Осколочное ранение плеча получила одна из жительниц, которую скорая помощь доставила в Глушковскую ЦРБ.