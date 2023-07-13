Курян предупредили об урагане 13 и 14 июля

Курян просят соблюдать меры безопасности Фото: Светлана ВОЛКОВА

По прогнозу Курского Гидрометцентра с 21 часа 13 июля до 21 часа 14 июля будет облачно. Ночью - местами кратковременные дожди, днем сильные, местами очень сильные дожди. Ночью местами туман, гроза, днем грозы, в отдельных районах град. Ветер ночью слабый, днем северной четверти 8-13, местами порывы 18-23 м/с. Температура ночью - 12-17°, днем - 21-26°.

Во избежание несчастных случаев, связанных с травмами, падениями и другими непредвиденными ситуациями, Главное управление МЧС России по Курской области обращается ко всем жителям и гостям Курской области с просьбой о необходимости выполнения всех превентивных мероприятий и соблюдении правил безопасности:

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: в случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112». Диспетчер в зависимости от обстоятельств вызовет на место происшествия все необходимые службы. Это позволяет сократить время реагирования.