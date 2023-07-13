Доброволец из Курской области погиб в СВО

Об утратах сообщили врасти региона Фото: Светлана ВОЛКОВА

3 июля в ходе специальной военной операции погиб курянин, боец штурмовой группы Дмитрий Зубков. Об этом сообщили в Правительстве региона.

Он родился 16 апреля 1999 года в городе Щигры Курской области. В 2015 году окончил среднюю общеобразовательную школу №2, а в 2018 – профессиональное училище. В 2020 году Дмитрий Игоревич добровольно вступил в ряды Вооруженных Сил РФ.

2 июля при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции погиб курянин Максим Михайлов, он был также родом из Щигровского района.

Максим родился 20 июня 1992 года в деревне Кунач Щигровского района Курской области. С 1999 по 2008 год обучался в Крутовской школе. В 2012 году закончил Курский монтажный техникум.

22 июня при исполнении обязанностей военной службы в ходе специальной военной операции погиб курянин, уроженец Пристенского района Курской области, младший сержант Виктор Коломейцев. Он родился 21 августа 1989 года.