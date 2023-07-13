На проспекте Победы в Курске уложили 50 тонн асфальтобетона

Ремонт проспекта завершается Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске завершается ремонт проспекта Победы. Работы проводятся благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Одним из первых объектов областного центра, где началась реализация дорожного нацпроекта этого года, стал проспект Победы.

На проспекте было устроено 50 тонн асфальтобетонной смеси SP-16. Затем дорожные службы приступили к устройству верхнего слоя дорожного покрытия из асфальтобетонной смеси SP-11. Толщина слоя – шесть сантиметров. Было уложено свыше десяти тысяч тонн асфальтобетонной смеси.

Здесь заменили 30 решеток ливневой канализации и три люка, .сказали в администрации региона.

В местах пешеходных переходов бордюры устроили с занижением для доступности парка на проспекте Победы для маломобильных людей.