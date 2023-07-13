11 курских проектов получат гранты

Объявлены победители второго основного грантового конкурса 2023 года Президентского фонда культурных инициатив. Грантовую поддержку получит 1071 проект в сфере культуры, искусства и творческих индустрий. Среди них 11 проектов представлены от Курской области.

Курская филармония одержала победу с патриотическим проектом «Огненное лето 43-го». В рамках его реализации планируется создать серию аудиоподкастов и видеороликов об истории победы на Курской дуге.

Детский центр досуга «Сказка» благодаря финансированию фонда создаст медиа-школу «3К – Креативно-культурный Курск». Команда приступит к созданию пространства, где школьники средних и старших классов, занимающиеся школьными СМИ, смогут повысить свой профессионализм и знания в сфере информационной грамотности и творческих индустрий.

Из Черемисиновского района обладателями грантов стали сразу два проекта. Один из них предполагает создание арт-студии для проведения культурно-просветительского досуга подростков и пенсионеров, изучения краеведения, истории и увековечивания героического прошлого района.

Также партнер Министерства культуры Курской области Фонд «Гуманитарный мир» выиграл с проектом «80 лет Победы в Курской битве. 50 дней – 50 ночей». Цикл мероприятий пройдет на территории региона в честь 80-летия победы в Курской битве. Размер гранта составил свыше 37 млн рублей.

Кроме того, подведены итоги конкурса грантов Губернатора Курской области. Все шесть проектов-победителей - историко-патриотической и социокультурной направленности. Одну из самых крупных поддержек – более 800 тысяч рублей – получил проект «Курск-Мангуш. Под одним небом». В рамках проекта артисты филармонии и Дома народного творчества посетят с культурными гастролями Мангушский район Донецкой Народной Республики.