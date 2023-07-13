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НовостиЗвезды13 июля 2023 10:14

11 курских проектов получат гранты

Объявлены победители конкурса 2023 года Президентского фонда культурных
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА

Объявлены победители второго основного грантового конкурса 2023 года Президентского фонда культурных инициатив. Грантовую поддержку получит 1071 проект в сфере культуры, искусства и творческих индустрий. Среди них 11 проектов представлены от Курской области.

Курская филармония одержала победу с патриотическим проектом «Огненное лето 43-го». В рамках его реализации планируется создать серию аудиоподкастов и видеороликов об истории победы на Курской дуге.

Детский центр досуга «Сказка» благодаря финансированию фонда создаст медиа-школу «3К – Креативно-культурный Курск». Команда приступит к созданию пространства, где школьники средних и старших классов, занимающиеся школьными СМИ, смогут повысить свой профессионализм и знания в сфере информационной грамотности и творческих индустрий.

Из Черемисиновского района обладателями грантов стали сразу два проекта. Один из них предполагает создание арт-студии для проведения культурно-просветительского досуга подростков и пенсионеров, изучения краеведения, истории и увековечивания героического прошлого района.

Также партнер Министерства культуры Курской области Фонд «Гуманитарный мир» выиграл с проектом «80 лет Победы в Курской битве. 50 дней – 50 ночей». Цикл мероприятий пройдет на территории региона в честь 80-летия победы в Курской битве. Размер гранта составил свыше 37 млн рублей.

Кроме того, подведены итоги конкурса грантов Губернатора Курской области. Все шесть проектов-победителей - историко-патриотической и социокультурной направленности. Одну из самых крупных поддержек – более 800 тысяч рублей – получил проект «Курск-Мангуш. Под одним небом». В рамках проекта артисты филармонии и Дома народного творчества посетят с культурными гастролями Мангушский район Донецкой Народной Республики.