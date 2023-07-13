Курян приглашают отведать блюда фестиваля "Кухни мира"

Гастрономический фестиваль пройдет в "Парке мельниц" Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курян и гостей региона ждут на гастрономическом фестивале «Кухни мира».

Он пройдет 22 июля в «Парке мельниц» Пристенского района Курской области с 12:00 до 17:00. Гости познакомятся с белорусской, мексиканской, узбекской, русской и другими кухнями мира. Будут и старинные курские блюда: вареники с дырочкой, картофельная друнька, поныровская традиционная каша под названием «Гарбузня».

Курский Парк мельниц привлекает туристов Фото: Светлана ВОЛКОВА

Молдавская, азербайджанская, кавказская диаспоры представят на фестивале подворья с национальными блюдами, народными костюмами и другими атрибутами своей национальной культуры.

В программе – мастер-классы от курских мастеров, спортивные состязания, концерт курских кавер-групп, тематические фотозоны, флешмоб по исполнению традиционной карагодной пляски Курской области «Тимоня».

Вход свободный.