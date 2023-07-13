В Курске администраторов сауны обвиняют в сутенерстве

Дело вел угрозыск УМВД Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске в суд передали уголовное дело по факту организации занятия проституцией.

Фигуранты - курянки 67-и и 49-ти лет, которые работали администраторами сауны.

Сотрудники Управления уголовного розыска регионального УМВД в рамках отработки полученной оперативной информации установили, что в одной из саун в Сеймском округе Курска был организовали притон. Здесь за деньги можно было получить интим-услуги.

- Установлено, что фигурантки привлекали для работы молодых женщин и предлагали им оказывать интим-услуги посетителям бани. Часть денег, получаемых от каждого клиента, они оставляли себе, - рассказали в УМВД региона.

Женщины вели клиентскую базу, проверяли клиентов, подбирали им девушек легкого поведения и предоставляли помещения для оказания платных интим-услуг. Для этого была специально обустроена в банном комплексе часть комнат.

Женщинам предъявлено обвинение. На время следствия они находятся под подпиской о невыезде.

Расследование уголовного дела по ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией» завершено, оно передано в суд для рассмотрения, добавили в полиции.