Под Курском сгорели гараж и ВАЗ

В 17:34 12 июля в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в гараже в селе Дубовица Хомутовского района.

На место происшествия выезжали пожарные ПЧ №44 Хомутовского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

По данным МЧС региона, огонь удалось потушить в 17:44.

В результате пожара сгорел гараж и автомобиль ВАЗ 2109. Пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекали 15 человек и пять единиц техники.

Ущерб и причину пожара устанавливают.

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