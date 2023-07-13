В лесах Курской области прогнозируют II-III классы пожарной опасности

Курян просят соблюдать правила пожарной безопасности Фото: Светлана ВОЛКОВА

На большей части Курской области в течение текущей недели прогнозируют II-III классы пожарной опасности в лесах. От десяти до 16 оперативных групп ежедневно осуществляют патрулирование. Их цель - не допустить лесные пожары.

С начала пожароопасного сезона сотрудниками Министерства, подведомственными учреждениями, а также лесопользователями осуществлено более тысячи патрулирований. Ликвидировано 11 угроз перехода огня на земли государственного лесного фонда. По данным космического мониторинга, с начала года на территории региона зарегистрировано 516 термических точек. Из них 463 возникли на землях сельхозназначения и иных категорий. Еще 53 относились к категории «лесные», при проверке которых, информация о возгораниях не подтвердилась.

Минприроды Курской области напоминает о необходимости соблюдать требования к пребыванию в лесах. В случае обнаружения лесного пожара нужно сообщить по номеру регионального диспетчерского пункта: 8-4712-53-04-25, либо по номеру единой федеральной телефонной прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00.