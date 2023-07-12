Двое курских врачей стали победителями всероссийского конкурса

Ирина Скорятина. Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

Министерство здравоохранения РФ подвело итоги Всероссийского конкурса врачей 2023. Среди победителей в этом году два доктора из Курской области. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Первое место в номинации «Лучший фтизиатр» заняла врач областного клинического противотуберкулезного диспансера Ирина Скорятина. В номинации «За создание нового метода лечения» победителем стал главный врач Курского онкологического научно-клинического центра им. Г.Е. Островерхова Углеша Станоевич.

Всероссийский конкурс врачей проходит в три этапа. Первый проводился на уровне медицинских организаций. Во втором участников отбирали конкурсные комиссии из сотрудников федерального и регионального минздравов. Подведение итогов третьего этапа и определение победителей провела Центральная конкурсная комиссия.