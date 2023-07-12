На четыре маршрута в Курске выйдут новые автобусы

Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

В Курск поступила первая партия автобусов среднего класса вместимости. Всего их будет 50. В августе они выйдут на магистральные маршруты 28м, 35м, 82м и 85м. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Новые автобусы работают на метане, доступны для маломобильных групп населения, оборудованы системой климат-контроля и видеонаблюдения. Также они оснащены USB-зарядками и датчиками пассажиропотока, медиапанелями и валидаторами, системой обнаружения пожара и устройством для вызова экстренных служб. Автобусы будут работать по расписанию с самого утра до позднего вечера.

Кстати, между маршрутами, которые обслуживают новые автобусы и троллейбусы с валидаторами, можно производить пересадку при оплате по безналичному расчету. В течение 60 минут после оплаты первой поездки можно совершить две бесплатные пересадки.

Построить свой маршрут по новой транспортной сети можно с помощью планировщика или воспользоваться печатной схемой сети. Расписание маршрутов доступно здесь.