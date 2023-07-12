В июне в лагерях и санаториях Курской области отдохнули 28 тысяч детей

В Курской области продолжается летняя оздоровительная кампания. Подведены итоги первых и вторых смен. Всего в июне отдохнули свыше 28 тысяч детей, из них более 20 тысяч - в пришкольных лагерях и более 8 тысяч - в загородных и санаторных.

В июне на территории региона работали 339 детских оздоровительных организаций: 16 загородных лагерей, 5 санаторных учреждений, 284 лагеря с дневным пребыванием детей и 34 лагеря труда и отдыха.

В лагерях различных типов отдохнули более 8 тысяч детей из Курской области, находящихся в трудной жизненной ситуации. Из них 608 являются детьми участников специальной военной операции, а также более 2,7 тысячи человек проживают в приграничных районах. Кроме того, в июне Правительство Курской области совместно с Минпросвещения России организовало участие 50 детей из приграничных сел Глушковского района в сменах всероссийских детских центров «Артек» и «Орленок».

Министерство внутренней и молодежной политики Курской области проводит работу по организации специализированных профильных смен. На базе загородных лагерей в июне состоялось 8 таких смен, направленных на гражданско-патриотическое воспитание, раннюю профориентацию, формирование здорового образа жизни, развитие творческих способностей детей и молодежи. В них приняли участие более 2,6 тысячи детей.