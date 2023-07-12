В Курской области трудоустроили более двух тысяч подростков

Подобрать работу на оставшиеся летние месяцы школьники могут на единой цифровой платформе «Работа России» Фото: Светлана ВОЛКОВА

В этом году в Курской области трудоустроено 2006 школьников.

Специалисты регулярно проводят мероприятия по вовлечению подростков в трудовую деятельность, а также по расширению списка вакансий. Ежегодно пик трудоустройства приходится на лето. Количество подростков, приступивших к работе в июне, составило 44% от общего числа трудоустроенных за этот год.

Больше всего вакансий предлагают образовательные учреждения. Школьников приглашают заняться облагораживанием пришкольных участков и помогать в ремонте. Не остались в стороне промышленные предприятия и торговые организации. Самую высокооплачиваемую работу предлагает ООО «Нипромтекс» – за месяц работы в должности прессовщика подростки получат от 25 000 до 35 000 рублей.

Подобрать работу на оставшиеся летние месяцы школьники могут на единой цифровой платформе «Работа России», где на данный момент активно более 490 предложений. За консультацией и помощью в трудоустройстве подростки и их родители могут обратиться в ближайшие кадровые центры.