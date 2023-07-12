Курянина отправили на общественные работы за угрозу убийством

Приговор еще можно обжаловать Фото: Светлана ВОЛКОВА

Житель Тимского района Курской области осужден к обязательным работам за угрозу убийством знакомой.

Так он пытался выяснить, похищала она у него деньги или нет.

- В апреле 55-летний мужчина во время застолья поссорился с этой женщиной. Во время конфликта мужчина взял со стола нож и приставил острие к шее знакомой и стал угрожать, что убьет ее, - рассказали в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области. - Затем в подтверждение своих слов он приставил нож к животу женщины и после этого ударил ножом в пол рядом с ней. Незаконные действия пресек сожитель дамы, который выхватил нож из рук мужчины.

В суде курянин вину признал частично, пояснив, что к животу женщины нож не подставлял.

По ч. 1 ст. 119 УК РФ ему дали 200 часов обязательных работ.

Приговор в законную силу не вступил, уточнили в ведомстве, и его можно обжаловать.