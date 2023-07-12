Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика12 июля 2023 9:46

Курский поселок ВСУ обстреляли 12 июля

Пострадавших нет
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Об атаке сообщил Роман Старовойт

Об атаке сообщил Роман Старовойт

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Поселок Теткино Глушковского района Курской области подвергся обстрелу со стороны Украины 12 июля. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

- На двух улицах зафиксировано шесть прилетов. Повреждены фасады, окна и заборы двух домов, хозяйственные постройки. Обязательно окажем помощь собственникам.

Из-за повреждения линий электропередачи часть поселка обесточена. Аварийные бригады приступили к восстановлению, - уточнил губернатор Курской области.

Ранее КП сообщала, что поселок Теткино Глушковского района Курской области 10 июля утром подвергся обстрелу со стороны Украины. Всего тогда насчитали восемь прилетов. За последнюю неделю Теткино обстреляли уже трижды. К счастью, никто не пострадал.