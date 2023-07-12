Курский поселок ВСУ обстреляли 12 июля

Об атаке сообщил Роман Старовойт Фото: Светлана ВОЛКОВА

Поселок Теткино Глушковского района Курской области подвергся обстрелу со стороны Украины 12 июля. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

- На двух улицах зафиксировано шесть прилетов. Повреждены фасады, окна и заборы двух домов, хозяйственные постройки. Обязательно окажем помощь собственникам.

Из-за повреждения линий электропередачи часть поселка обесточена. Аварийные бригады приступили к восстановлению, - уточнил губернатор Курской области.

Ранее КП сообщала, что поселок Теткино Глушковского района Курской области 10 июля утром подвергся обстрелу со стороны Украины. Всего тогда насчитали восемь прилетов. За последнюю неделю Теткино обстреляли уже трижды. К счастью, никто не пострадал.