В Курске на вокзале завершают дорожные работы

В 2023 году в Курске отремонтируют 36 объектов общей протяженностью около 39 километров Фото: Светлана ВОЛКОВА

Работы проводят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Сейчас они выполнены на 90%. На объекте уже обновили дорожное покрытие площадью более трех с половиной тысяч квадратов. Помимо этого, на площади заменили люки на колодцах инженерных сетей.

Железнодорожный вокзал города Курска является важным транспортным узлом пассажиропотока в южном направлении страны. Учитывая его значимую транспортную роль, важно было создать здесь доступную среду для маломобильных граждан. При выполнении ремонтных работ дорожные службы провели устройство бортового камня с занижением его уровня в зонах пешеходных переходов.

В скором времени специалисты приступят к завершающим видам работ — установке дорожных знаков и нанесению горизонтальной разметки.

По плану нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 2023 год в Курске отремонтируют 36 объектов общей протяженностью около 39 километров, сообщили в Правительстве региона.