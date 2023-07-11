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НовостиОбщество11 июля 2023 14:00

В городе пройдут мероприятия проекта «Курск-2023. Лето в городе»

Принять в них участие можно на этой неделе
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА

Учреждения культуры Курска приглашают курян на этой неделе на мероприятия в рамках общегородского творческого проекта «Курск-2023. Лето в городе»:

- «Аллея игр» | сквер у концертного центра «Лира» | вторник 18.00-19.00

- «Танцующий город» | парк Героев Гражданской войны | среда 18.00 -19.00

- «Русь мастеровая» | пл. Рокоссовского | четверг 16.00-17.00

- «Лиричные вечера» | площадь концертного центра «Лира» | четверг 18.00 -19.00

- «Музыкальный парк» | парк им. Дзержинского | пятница 18.00-19.00

- «ЮнКинРаrk» | парк Героев Гражданской войны | 07.07, 21.07, 11.08, 25.08 20:00-23:00

- «Субботний вечер» | парк Героев Гражданской войны | суббота 18.00-19.00

- парк Героев Гражданской войны | среда 17.00-19.00

- парк Железнодорожников | среда 11.00-12.30

- 17-й Степной пер. | среда 10.00-11.00

- Театральная площадь | четверг 11.00-12.30

- парк им. Дзержинского | четверг 11.00-12.30

- парк КЗТЗ | четверг 11.00-12.30

- пл. Рокоссовского | четверг 17.00-19.00