Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия11 июля 2023 13:01

12 июля на нескольких улицах Курска отключат горячую воду

В основном это коснется Северо-Западного микрорайона
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Без горячей воды останутся десятки многоэтажек

Без горячей воды останутся десятки многоэтажек

Фото: Светлана ВОЛКОВА

12 июля на нескольких улицах Центрального округа отключат горячую воду.

Как сообщили в АО «Квадра», отключения связаны с предупредительным ремонтом на тепломагистрали на проспекте Хрущева.

Горячую воду отключат с 6.00 до 24.00 по адресам:

Майский бульвар, 2 ,4 ,6, 8, 10, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44,

улица Косухина, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38,

улица 50 лет Октября, 96, 96а,

улица Студенческая, 2, 8, 12, 16, 18, 24, 30, 32, 36, 36а, 34, 20, 22, 26, 28,

проспект Хрущева, 14, 16, 1, 3, 5, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 4, 6, 10, 12, 22, 26,

улица Бойцов 9-й Дивизии, 185,

улица Мыльникова, 1, 11, 13, 15, 15а, 17, 17а,

проспект Плевицкой, 1, 3, 5,

проспект Клыкова, 2, 2а, 2б, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 90, 92, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 69, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87.