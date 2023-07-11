12 июля на нескольких улицах Курска отключат горячую воду

Без горячей воды останутся десятки многоэтажек Фото: Светлана ВОЛКОВА

12 июля на нескольких улицах Центрального округа отключат горячую воду.

Как сообщили в АО «Квадра», отключения связаны с предупредительным ремонтом на тепломагистрали на проспекте Хрущева.

Горячую воду отключат с 6.00 до 24.00 по адресам:

Майский бульвар, 2 ,4 ,6, 8, 10, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44,

улица Косухина, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38,

улица 50 лет Октября, 96, 96а,

улица Студенческая, 2, 8, 12, 16, 18, 24, 30, 32, 36, 36а, 34, 20, 22, 26, 28,

проспект Хрущева, 14, 16, 1, 3, 5, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 4, 6, 10, 12, 22, 26,

улица Бойцов 9-й Дивизии, 185,

улица Мыльникова, 1, 11, 13, 15, 15а, 17, 17а,

проспект Плевицкой, 1, 3, 5,

проспект Клыкова, 2, 2а, 2б, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 90, 92, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 69, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87.