В Курской области расчищают русло реки Медвенка

В регионе идут работы по расчистке русла реки Медвенка в Медвенском районе. Его протяженность два километра. К работам приступили в сентябре прошлого года. За это время проведена уборка берега от деревьев, кустарников и камыша. Сейчас завершается расчистка дна, после чего начнется формирование берегов.

Также в августе 2022 года приступили к капитальному ремонту ГТС на реке Медвенка. Уже выполнен большой объем работ: ремонт паводкового водосброса и донного водоспуска, устройство крепления выходной части паводкового водосброса, отсыпка верхового откоса плотины, гидроизоляционная обработка конструкций.

Кроме того, восстановлена земляная плотина, отводящие каналы расчищены от деревьев и кустарников, а также от донных отложений. После завершения работ планируется благоустройство проезжей части плотины, сказали в Правительстве региона.