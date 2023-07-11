В курском парке снесут 27 берез и ясеней

В мэрии сказали, что деревья - аварийные Фото: Светлана ВОЛКОВА

В парке Дзержинского в Курске убирают аварийные деревья, сообщает мэрия города.

Как рассказали в комитете городского хозяйства, таких деревьев на территории парка насчитывается 27, большинство из них – это березы и ясени.

- Работы проводят поэтапно. Сейчас подрядная организация приступила к сносу.

Однако те, кто переживает за зеленое оформление парка, могут не волноваться, поскольку в рамках работ по озеленению вместо старых деревьев на территории общественного пространства будут высажены новые, - пообещали чиновники.

Ранее КП сообщала, что площадь сквера на пересечении Хрущева и Студенческой в Курске будет увеличена.

В этом году активно благоустраивают территорию вокруг озера, прилегающего к скверу. Ранее силами ГО и ЧС оно было очищено, а после в него был запущен малек карпа. Сейчас на территории вокруг озера обустраивают дорожки за счет привлеченных внебюджетных средств.