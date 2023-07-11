В Курске ночью горела легковушка

В 03:33 11 апреля на номер телефона в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в легковом автомобиле «Москвич». ЧП произошло на улице Гагарина в Курске.

На место происшествия выезжали пожарные – спасатели 6 ПСЧ Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи.

По прибытию было установлено, что происходит горит легковой автомобиль «Москвич».

В результате пожара огнем повреждено уплотнение кольца крышки бензобака, сообщили в МЧС региона.

На место ЧП выезжали 18 человек и семь единицы техники.

Ущерб и причина произошедшего устанавливаются.

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