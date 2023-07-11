С 12 июля в центре Курска не будет горячей воды

Запастись терпением придется жителям от улицы Красной Армии до Московской площади Фото: Даниил НАЙХИН

С 12 июля в центре Курска две недели не будет горячей воды.

С 12 по 25 июля специалисты ПАО «Квадра – «Курская генерация» проведут гидравлические испытания теплосетей в зоне обслуживания ТЭЦ-4. На время опрессовки будет приостановлена подача горячей воды на участке от улицы Красной Армии до Московской площади.

Эти работы завершат основной этап сезонных опрессовок теплосетей. В компании сообщили, что в конце июля — августе в отдельных районах областного центра пройдут контрольные проверки качества ранее выполненного ремонта.

Подробности отключений разъяснят в диспетчерской службе компании по телефонам: 39-48-68 и 39-48-88.

График отключений - на сайте компании в разделе «Плановые отключения ГВС (https://www.quadra.ru/customers/planovye-otklyucheniya-gvs/)».