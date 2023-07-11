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НовостиОбщество11 июля 2023 9:19

С 12 июля в центре Курска не будет горячей воды

Сообщаем график отключения
Ольга ДАНИЛОВА
Запастись терпением придется жителям от улицы Красной Армии до Московской площади

Запастись терпением придется жителям от улицы Красной Армии до Московской площади

Фото: Даниил НАЙХИН

С 12 июля в центре Курска две недели не будет горячей воды.

С 12 по 25 июля специалисты ПАО «Квадра – «Курская генерация» проведут гидравлические испытания теплосетей в зоне обслуживания ТЭЦ-4. На время опрессовки будет приостановлена подача горячей воды на участке от улицы Красной Армии до Московской площади.

Эти работы завершат основной этап сезонных опрессовок теплосетей. В компании сообщили, что в конце июля — августе в отдельных районах областного центра пройдут контрольные проверки качества ранее выполненного ремонта.

Подробности отключений разъяснят в диспетчерской службе компании по телефонам: 39-48-68 и 39-48-88.

График отключений - на сайте компании в разделе «Плановые отключения ГВС (https://www.quadra.ru/customers/planovye-otklyucheniya-gvs/)».