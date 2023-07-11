В Курске фонтан на улице Ленина, 74 запустят в августе

На улице Ленина, 74 в Курске ремонтируют фонтан.

Как рассказали в комитете ЖКХ города, на объекте обновят насосное оборудование, автоматику и проведут реконструкцию фонтанной чаши.

- Фонтан долгое время не работал, поскольку был ряд дефектов, - рассказал председатель комитета ЖКХ Антон Бартенев. - Сейчас благодаря взаимодействию с правительством Москвы достигнута договоренность, будет оказана помощь в ремонте. Подрядная организация прибыла в Курск и уже приступила к работам.

Как подчеркнули в ведомстве, для ремонта фонтана не были задействованы средства городского бюджета, все проводимые мероприятия проводятся за счет средств столичного подрядчика.

Фонтан планируют запустить уже к августу.