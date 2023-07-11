В Курской области будет работать Поезд здоровья

Благодаря проекту жители отдаленных сел могут пройти некоторые обследования Фото: Светлана ВОЛКОВА

Поезд здоровья будет работать в Поныровском районе Курской области 11, 12 и 13 июля. Будет организована бесплатная доставка пациентов из отдаленных населенных пунктов района. Заранее записаться на прием к врачам Курской областной многопрофильной клинической больницы можно в Поныровской ЦРБ. Для посещения врачей понадобятся паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Выезды мобильного медицинского комплекса ОМКБ в районы Курской области позволяют повысить качество и доступность медицинской помощи. Поезд здоровья работает с апреля, его врачи уже приняли более 2600 пациентов, рассказали в Доме Советов.

Во время выезда в Октябрьский район 4, 5 и 6 июля кардиолог, эндокринолог и акушер-гинеколог осмотрели и проконсультировали 154 человека, выполнили 253 исследования – электрокардиографию, флюорографию, ультразвуковую диагностику сердца и органов малого таза.

По итогам приема пройти плановое обследование в областной больнице рекомендовано 29 жителям района. Двое пациентов направлены для консультации кардиохирургов федерального центра.

График выездов Поезда здоровья размещен на сайте Курской ОМКБ: https://kurskokb.ru/patsientam/grafik-vyezdov-poezda-zdorovya