С начала года курянам назначили более 1100 выплат из маткапитала

Такой мерой поддержки могут воспользоваться семьи со средним доходом менее двух прожиточных минимумов на человека Фото: Светлана ВОЛКОВА

С начала этого года Отделение СФР назначило 1138 ежемесячных выплат из материнского капитала на сумму свыше 117 млн рублей.

В этом году были приняты изменения, благодаря которым такая мера поддержки стала предоставляться на каждого ребенка до трех лет, включая первенца. Раньше семьи могли направить средства на данные цели только при появлении второго ребенка. При этом родители получали одну выплату, даже если в семье имелось несколько детей до трех лет.

Размер ежемесячной выплаты составляет один прожиточный минимум на ребенка, установленный в регионе. В Курской области это 12 826 рублей. В случае изменения величины прожиточного минимума ежемесячная выплата будет пересчитана в беззаявительном порядке, сообщает СФР.

Такой мерой поддержки могут воспользоваться семьи со средним доходом менее двух прожиточных минимумов на человека – 25 012 рублей в Курской области.

Если в семье есть несколько детей до трех лет и при получении выплаты на одного из них доходы семьи не превысили двух прожиточных минимумов, то родители могут оформить выплату на еще одного ребенка. При этом заявление на выплату подается на каждого ребенка по отдельности.