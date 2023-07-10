Под Курском нашли пять минометных мин времен Великой Отечественной войны

10 июля на телефон в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступил звонок об обнаружении боеприпасов времен Великой Отечественной войны в селе Нижний Реут Фатежского района Курской области. На место ЧП выезжали Группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Обнаружены пять минометных мин калибром 50 мм. Как сообщили в МЧС региона, боеприпасы были изъяты и вывезены на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.