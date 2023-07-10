Куряне Юрий Носонов и Сергей Орехов погибли в СВО

В ходе выполнения задач специальной военной операции погибли куряне Юрий Носонов и Сергей Орехов. Об этом сообщили в Правительстве региона.

Младший сержант Юрий Николаевич родился 19 июля 1990 года в Орле. В 1990 году переехал с семьей в Обоянский район. Окончил Зоринскую среднюю общеобразовательную школу, затем Обоянский аграрный техникум. Участник контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе. Юрий добровольно вступил в ряды Вооруженных сил России. Погиб 24 июня 2023 года.

Младший сержант Сергей Юрьевич родился 5 февраля 1996 года в селе Зорино Обоянского района Курской области. Окончил Зоринскую среднюю общеобразовательную школу, а после – Курский железнодорожный техникум. В январе 2023 года Сергей добровольно отправился на фронт. Погиб 28 июня 2023 года.

Ранее КП сообщала, что 2 июля при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции погиб курянин Максим Михайлов.

Максим родился 20 июня 1992 года в деревне Кунач Щигровского района Курской области. С 1999 по 2008 год обучался в Крутовской школе. В 2012 году закончил Курский монтажный техникум.